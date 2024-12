Schianto con l’auto sulla Grosseto-Siena prima della galleria di Pari

A causa delle cattive condizioni meteo, auto va a sbattere contro il guard rail che si trova prima della galleria di Pari, nel comune di Civitella Paganico, sulla Grosseto-Siena. Il fatto è accaduto intorno alle 23 di sabato. Il guidatore, con accanto un’altra persona, che viaggiava in direzione Siena ha perso il controllo del mezzo. In quel momento stava grandinando e l’auto ha perso aderenza. Inoltre quel tratto di strada richiede comunque sempre particolare attenzione per i lavori in corso per il raddoppio della galleria di Pari.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Misericordia di Paganico e una della Misericordia di Roccastrada.

Presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco e un’auto della Polizia stradale per i rilievi del caso.

Le due persone sono state trasportate immediatamente al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, ma le loro condizioni di salute non sono gravi.