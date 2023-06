"Schiamazzi e abuso di alcool Il Comune faccia le multe"

"Contro gli schiamazzi notturni o chi abusa di bevande alcoliche e fa rumori molesti la notte il Comune deve elevare le multe. Il cittadino può essere rimborsato se non dorme per i rumori molesti troppo forti, con pagamento da parte dell’Ente Locale". Questa la posizione di Luciano Mattarelli (foto), coordinatore di zona dell’Associazione Professionale della Polizia Locale di Orbetello. Una problematica molto sentita ad Orbetello, ora che siamo in estate. Per l’Associazione Professionale della Polizia Locale di Orbetello, ci ha dichiarato Luciano Mattarelli, "servono maggiori controlli, ora che siamo in estate, in espletamento di funzioni delegate dallo Stato. Il sindaco è infatti Autorità sanitaria locale, ufficiale di governo, autorità locale di protezione civile, autorità di polizia stradale nei centri abitati e dove non sia presente un commissariato di pubblica sicurezza è anche autorità locale di pubblica sicurezza. Nella nostra Provincia significa che quest’ultima funzione la svolgono tutti i sindaci, tranne il capoluogo".

"Alcune autorizzazioni di pubblica Sicurezza tipo, autorizzazioni per intrattenimenti pubblici, per pubblici spettacoli, per pubblici esercizi, per esercizi di somministrazione e relative prescrizioni, sono rilasciate dal Comune. Ciò significa, il controllo del rispetto delle prescrizioni".

M.C.