Scarlino Estate", Il Comune presenta la rassegna estiva con spettacoli, musica, letteratura e natura"

Il Comune presenta la rassegna estiva "Scarlino estate": tante occasioni per vivere il borgo e le sue frazioni tra teatro, musica, letteratura e natura. Questo il programma fino al 20 di luglio. Si inizia domenica alle 21.30 alla Rocca Pisana con lo spettacolo di "Letteratura & Teatro", "Mythos – piante, fiori e natura nella mitologia antica" con Giacomo Moscato (storytelling) e Paolo Mari (chitarre antiche e strumenti etnici). L’evento è a ingresso libero. Sempre nella stessa location e sempre ad ingresso gratuito, venerdì 7 alle 21.30 c’è il concerto "Disco Fever" e domenica 9 la rassegna "Letteratura & Teatro" con "Il treno ha fischiato... e altre canzoni dal genio di Luigi Pirandello e Franco Battiato" con Fabio Cicaloni (recitazione e canto), Carlo Recchia (violino), Claudio Buselli (chitarra) e Marco De Carolis (basso). Si parla di natura invece venerdì 14 alle 21.30 con la rassegna curata dal naturalista Giacomo Radi "Le notti della natura". Sabato 15 ci si sposta in piazza Gramsci a Scarlino Scalo sempre alle 21.30 con la compagnia teatrale "I Teatranti" e lo spettacolo "Basta che sian di fori" (ingresso libero), mentre domenica 16 luglio si torna nel capoluogo, alla Rocca Pisana, alle 21.30, con il terzo appuntamento ad ingresso libero della rassegna "Letteratura & Teatro" che presenta "Ulisse coperto di sale spettacolo di teatro canzone ispirato dalla musica di Lucio Dalla e dall’Odissea di Omero". Lunedi` 17 luglio in piazza Gramsci a Scalo c’è "Indipendent music fest" con "Meri" e "Mokabird" in concerto. Giovedì 20 luglio, dopo la pausa dovuta alla pandemia, nel borgo storico torna la "Cena in bianco": la partecipazione è su prenotazione e il costo verrà comunicato nei prossimi giorni.