"‘Scarlino Estate’ dimentica le frazioni"

"Abbiamo letto con attenzione il programma "Scarlino Estate", proposto dal Comune per la stagione turistica 2023, cercando se tra le varie proposte ci fosse qualcosa di realmente attrattivo per residenti e turisti. Purtroppo, dobbiamo constatare che, pur senza togliere nulla agli artisti che si alterneranno nei vari appuntamenti fissati, il programma ci sembra piuttosto scarno e poco coinvolgente". Lo dicono il coordinatore comunale FdI, Salvatore Aurigemma e il consigliere Paolo Raspanti. "Non troviamo nulla che rievochi le nostre usanze e le tradizioni locali, né tantomeno iniziative enogastronomiche che coinvolgano le aziende scarlinesi e nulla di attinente con una delle nostre risorse principali quale il mare, spiaggia e costa – aggiungono –. La cosa che però ci ha particolarmente colpito in negativo è quella che per la frazione non c’è nulla, ovvero al PuntonePortiglioni e Pian d’Alma. Sicuramente sarebbe stato opportuno organizzare anche qualche giornata dedicata al lavoro della terra".