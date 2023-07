SCANSANO: Centrale Geotermica Saltano le Date di Luglio: Valutazione Impatto Ambientale e Finanziamenti per Perforazioni Geotermiche

Niente da fare, le conferenze dei servizi che erano fissate per martedì 25 e giovedì 27 per discutere la valutazione di impatto ambientale per i permessi di ricerca geotermica rilasciati a Scansano sono state rimandate. La società Terra Energy srl non è stata in grado di presentare nei tempi fissati la documentazione aggiuntiva chiesta dalla regione Toscana per la "verifica delle capacità economiche" di chi chiede di poter fare perforazioni il cui costo si aggira, per ciascun sito, sui dodici milioni di euro. "Dal primo giorno – commenta Matteo Ceriola, portavoce del Comitato Sos Geotemia - abbiamo avanzato dubbi sulla capacità economica delle società che hanno chiesto i permessi di ricerca ed immaginiamo che sia difficile per esse trovare chi finanzi ricerche che, ricadendo in Area non idonea allo sfruttamento industriale, non sarebbero seguite dalla costruzione di una centrale. La Regione ha chiesto una integrazione della documentazione il 6 luglio fissando per il 14 il limite entro cui presentarla. L’11 Terra Energy ha chiesto una proroga di 60 giorni, accolta parzialmente dalla Direzione regionale Ambiente ed Energia che ha fissato la nuova scadenza al 30 agosto.