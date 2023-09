Scalo, ecco i lavori C’è l’assemblea pubblica

Sarà una stagione, la prossima, di grandi opere per la frazione di Scarlino Scalo. Se ne parlerà domani alle 21 nella sala Auser di Scarlino Scalo, nel corso dell’assemblea pubblica organizzata dal Comune. Grazie ai finanziamenti ottenuti dal Pnrr e dalla Regione Toscana infatti, l’Amministrazione è in procinto di aprire i cantieri per la realizzazione della mensa e della palestra nel plesso scolastico di via Lelli, che ospita la scuola primaria e la secondaria di primo grado, e per la costruzione del centro cottura nell’edificio di via Turati dove hanno sede la scuola dell’infanzia e il nido comunale. "Stiamo parlando di opere per un valore di circa 3 milioni di euro – spiegano il sindaco Francesca Travison e il suo vice Luciano Giulianelli –: le nostre scuole presto avranno a disposizione nuovi spazi andando a migliorare l’offerta rivolta ai nostri studenti e alle loro famiglie. Lo avevamo annunciato, adesso che i programmi hanno date e somme certe, vogliamo condividerli con la popolazione".