Sapori e profumi d’autunno. Una montagna di eventi fra cibo, musica e mercatini

Parte oggi (proseguirà anche il prossimo fine settimana) e termina domenica il primo atto de "La Castagna in Festa". Ad Arcidosso è tutto pronto per accogliere migliaia di visitatori ogni sera. Tra le feste autunnali più longeve del Monte Amiata, l’evento arcidossino quest’anno è alla sua 37esima edizione. Diciannove cantine aperte più lo stand gastronomico all’interno del nuovo spazio "Nido di Fate", in via Tibet, faranno da cornice a una festa che offre spettacoli musicali, eventi culturali, mercatini e intrattenimento per i più piccoli. Domani e domenica, per agevolare il traffico ed evitare ingorghi sarà attivo un servizio navetta: Castel del Piano – Arcidosso – Castel del Piano. Nei due sabati il transfer viaggerà dalle 19 alle 2 per le giornate di domenica dalle 11 alle 18. A Bagnolo, nel comune di Santa Fiora, torna la "Sagra del Fungo Amiatino". Domani e domenica saranno giornate ricche di iniziative. In programma visite guidate gratuite e la possibilità di pranzare e cenare al ristorante della sagra. Ad animare le giornate ci saranno anche gli spettacoli e la musica oltre al mercatino di artigianato locale aperto per tutta la manifestazione. Esiste una Santa Fiora poco conosciuta, fatta di storia, cultura e sapori unici. E quale migliore occasione di un week end d’autunno per scoprirla? Nel capoluogo domani e domenica è in programma "Santa Fiora Autentica". Una due giorni di visite gratuite con guide turistiche. Si parte domani alle 10 e poi alle 15 e domenica alle 15. Questo weekend è festa anche nella frazione di Cana (comune di Roccalbegna) dove si celebra la "Biondina": così è chiamata la caldarrosta, alludendo al colore che assume dopo essere stata cotta nei tipici bracieri. Non solo le castagne saranno protagoniste di questa due giorni ma anche i funghi, il tipico biscotto salato (presidio Slow Food di Roccalbegna) e il castagnaccio. Inoltre saranno aperte le cantine del paese dove si potranno degustare i vini locali.

Nicola Ciuffoletti