Sapori d'autunno a Cinigiano: ColleMassari propone un menù a tema uva

"Sapori d’autunno in Tenuta di Montecucco".

Sarà questo il tema dell’appuntamento in programma domenica nel resort Tenuta di Montecucco organizzato da ColleMassari Hospitality che ripete il format che tanto successo ha riscosso durante il periodo estivo.

"Sapori d’autunno" propone quindi un aperitivo a buffet nel giardino del resort (con inizio alle 12) e poi, a seguire (alle 13) il pranzo con un menù a tema uva che prevede pici al vino rosso con ragù bianco di Chianina, guancia di vitello cotta a bassa temperatura con riduzione di vino ColleMassari e torta dell’uva con pralina di gelato. Su richiesta, inoltre, è previsto anche un menù per bambini.

E’ necessaria la prenotazione telefonando al numero 0564 - 999029 oppure inviando un messaggio WhatsApp 366 - 6324091.

L’evento di domenica quindi si aggiunge agli appuntamenti proposti con "Tenuta di Montecucco sotto le stelle" che nei mesi estivi ha attirato centinaia di persone grazie ad un abbinamento fra gastronomia e bellezza dei luoghi che si è rivelato vincente. Tant’è che la direzione ha dovuto poi aggiungere una data extra a quelle previste inizialmente organizzando il 31 agosto la cena di fine estate. Questo anche per riuscire a soddisfare tutte le richieste che erano arrivate per gli eventi precedenti e che non era stato possibile soddisfare per l’alto numero di prenotazioni.