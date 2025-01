Sant’Antonio Abate. Oggi la benedizione

MASSA MARITTIMA

Domenica di festa per Massa Marittima: oggi c’è il tradizionale appuntamento con la benedizione degli animali per la ricorrenza di Sant’Antonio Abate. Alle 12 in piazza del Duomo, il parroco don Filippo Balducci impartirà la benedizione ai tanti animali, non solo cavalli ma anche piccole bestiole da compagnia che, soprattutto i ragazzini, porteranno nel centro storico cittadino per questa grande tradizione. Anche il mondo delle campagne, c’è da sempre attaccamento a questo momento celebrativo, sale in città portando piccole dosi del mangime e del foraggio che verrà poi, dopo la benedizione, distribuito agli animali della stalla ma anche ai cani da guardia. Ai piedi della scalinata sarà allestito, da parte della parrocchia, un angolo dove avverrà la distribuzione di piccoli panini che, una volta benedetti, saranno spartiti fra le famiglie. Ma la giornata di festa comincerà presto con la borgata di Ghirlanda che ospiterà, fin dal primo mattino, tanti cavalieri ed alle 9 e 30 un serpentone, composto da cavalli, asini e altro bestiame, salirà in città per radunarsi nella zona della piscina. Alle 12 il momento clou della mattinata con la benedizione delle bestie impartita da don Filippo che scenderà dal sagrato del Duomo.

Roberto Pieralli