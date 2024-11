"Santa Fiora Green Cup". Premiate le aziende con progetti innovativi

In questa settimana molti gli eventi che si sono svolti a Santa Fiora e tra questi è avvenuta anche la premiazione delle aziende "Progetto Lavoro Amiata" e "Il Quadrifoglio" che hanno ottenuto la "Santa Fiora Green Cup", l’iniziativa promossa dal Comune di Santa Fiora e ideata da Agile Academy, per valorizzare le aziende che sono distinte nei processi di innovazione sostenibile e digitale, attraverso una riorganizzazione del proprio modello di business che coniuga innovazione e tradizione e si apre alle nuove tecnologie, al fine di esportare le proprie tipicità verso una platea potenzialmente illimitata, mantenendo la presenza sul territorio, in continuità con la propria storia e preservando il legame con la comunità. Santa Fiora Green Cup rappresenta la tappa conclusiva di un percorso di attività sul territorio realizzate da Agile Academy nei mesi scorsi per conto del Comune, finanziate nell’ambito del progetto "Santa Fiora Smart Village" con risorse del PNRR. "Sono interventi formativi che il Comune di Santa Fiora promuove con l’intento di accompagnare la realizzazione del progetto Smart Village – spiega il sindaco Federico Balocchi – con lo sviluppo, di pari passo, nella comunità locale di una cultura digitale. Lo abbiamo fatto rivolgendosi a due differenti target: la scuola e quindi i giovani, che sono il nostro futuro, e le aziende che lavorano nel comprensorio del Monte Amiata, stimolandole a conoscere nuove metodologie di lavoro, per accrescere la produttività, la creatività e sviluppare anche nuovi progetti". "Come Agile Academy siamo orgogliosi di aver preso parte e potuto contribuire al successo del progetto ‘Santa Fiora Smart Village’ ha detto il presidente di Agile Academy Roberto Renai.