SANTA FIORA, Diritto alla Salute, l'Associazione "Rosso di Sera" offre Assistenza

"Fai valere il tuo diritto alla salute". È questo il motto della nuova campagna d’informazione pubblica promossa dall’associazione "Rosso di Sera" di Santa Fiora e rivolta a tutti quei cittadini che si trovano a vivere il limbo delle lunghe liste d’attesa. L’associazione vuole far passare il messaggio che esistono norme che fissano quanto lunga deve essere l’attesa di un cittadino. Per questo offre assistenza.

"Le condizioni del Servizio sanitario nazionale destano da tempo grande preoccupazione – dice Dario Russo – e le politiche dell’ultimo anno del governo hanno peggiorato notevolmente le cose. Le cure e la prevenzione sono diventate un problema che si scontra con le gravi difficoltà economiche, in particolare della parte più debole della società. Esistono però norme che fissano quanto lunga deve essere l’attesa di un cittadino per sottoporsi ad un esame diagnostico o una visita specialistica, e le Asl sono obbligate a rispettare i limiti fissati da normative generali e regionali". L’associazione intende dare una mano ai cittadini che non conoscono le norme. "Al di là delle reali difficoltà c’è la possibilità di pretendere il rispetto delle norme che comunque esistono. Per questo motivo intendiamo offrire – conclude - un servizio di assistenza a tutti i cittadini che dovessero trovarsi in difficoltà nel prendere un appuntamento per un esame o una visita specialistica, aiutandoli ad intervenire nei confronti della Asl anche attraverso l’utilizzo del Difensore Civico". Lo sportello salute dell’associazione aperto il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18.