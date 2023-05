Sanità e polemiche Giani, sindaci contro

Il presidente della Regione Eugenio Giani è venuto in visita all’ospedale di Castel del Piano su iniziativa dei sindaci del centrosinistra. È questo quanto sottolineato dal Coordinamento Pd Zona Amiata, ma il primo cittadino di Castel del Piano, Michele Bartalini non ci sta e racconta un’altra versione dei fatti.

"Come amministrazione comunale abbiamo lavorato a questo incontro e non sono un sindaco del Pd. Abbiamo sempre considerato la sanità come materia di Amiata – spiega il sindaco Bartalini – così come l’ospedale che non è solo di Castel del Piano, ma dell’intero territorio. Vedere che i sindaci del Pd si prendono i meriti di un incontro voluto e ottenuto grazie al nostro impegno è un gesto che non mi aspettavo dai miei colleghi. Anche in occasione dell’incontro con Giani ho ribadito che i Comuni debbono lavorare in sinergia per quanto riguarda la sanità di territorio".

Invece il Partito Democratico locale la pensa in un altro modo. La visita del presidente della Regione Toscana sull’Amiate è diventata l’occasione per il Pd, di accoglierlo nella sezione del partito di Castel del Piano e presentargli un documento dove al suo interno sono tracciate problematiche e proposte per la sanità in Amiata.

"Nel documento si parla di alcune emergenze – spiegano dal Coordinamento di Zona Pd Amiata Grossetana – come quella dei medici di famiglia e dei presidi Asl nei comuni più lontani dall’ospedale; del servizio di emergenza urgenza e del sostegno alle Misericordie; della carenza di personale e della trasformazione dell’ospedale in una Casa della Salute pensata come quelle che verranno realizzate nei grandi centri urbani, cosa non utile al nostro territorio".

Tra i problemi il Pd parla di immobilismo dell’amministrazione e su questo Bartalini replica rimandando al mittente le accuse: "Oggi stiamo riparando gli errori fatti daile precedenti amministrazioni".

Non solo emergenze, nel documento del Pd ci sono anche proposte e queste riguardano il sostegno ai medici di famiglia per le pratiche amministrative e burocratiche e la candidatura dell’Amiata per percorsi di formazione e borse di studio che possano poi permettere al personale di rimanere; oltre ad altre soluzioni per avere il minimo vitale di servizi per il territorio.

