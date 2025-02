San Francesco in ’Forza venite gente’

GROSSETOArriva a Grosseto il musical ’Forza Venite Gente’. Si terrà questa sera alle 21, al teatro Moderno, un evento da Guinness dei Primati. Nato nel lontano 9 ottobre 1981, esattamente 43 anni fa, al Teatro Unione di Viterbo, è diventato uno spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne i confini geografici, per essere tradotto in otto lingue e rappresentato in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. ’Forza Venite Gente’, con 3.500 repliche e oltre 2 milioni e 500 mila spettatori, arriva a Grosseto rinnovato nella tecnologia e nella qualità dell’allestimento, tanto da riportare la commedia musicale alle atmosfere di un vero e proprio musical di immagine nord-europea, rimanendo però ancorata alla maestosità di una figura, quella di San Francesco. La trama è infatti incentrata sulla figura del Patrono d’Italia. Lo spettacolo offre due diversi piani di lettura: da una parte la rappresentazione di una verità documentata, la descrizione di un contesto all’interno del quale si muove la figura di San Francesco d’Assisi. Dall’altra il rapporto fra padri e figli, che non ha bisogno di riferimenti storici, perché fa parte della storia dell’umanità, di tutte le generazioni e di tutte le epoche. Venti i protagonisti fra attori, cantanti e ballerini.