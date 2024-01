San Donato, che beffa. Parte bene poi si perde

FOLLONICA GAVORRANO

2

SAN DONATO TAVARNELLE

1

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Ceccanti (34’ st Barlettani), Dierna, Grifoni (34’ st D’Agata), Pino, Modic (17’ st Macrì), Nardella (17’ st Masini), Lo Sicco, Ampollini, Botrini, Regoli (32’ st Mencagli). All. Masi.

SAN DONATO TAVARNELLE: Manzari, Sichi, Nobile (30’ st Papalini), Videtta, Calamai (37’ st Chiti), Frosali, Barazzetta, Marianelli (22’ st Di Blasio), Neri, Bellini (22’ st Oitana), Belli (22’ st Petronelli). All. Collacchioni.

Arbitro: Gianni di Reggio Emilia.

Reti: 12’ autorete Botrini, 30’ Lo Sicco rig., 14’ st Regoli.

Note: ammoniti Marianelli, Belli, Dierna, Masini, Barlettani.

FOLLONICA - Il San Donato Tavarnelle mette in difficoltà il Follonica Gavorrano, ma poi cede nella ripresa. Vincono i padroni di casa 2-1 il ritorno della prima giornata del girone E di serie D. Il primo tempo viene equamente diviso tra le due squadre, con il San Donato che parte meglio, ma con il Follonica Gavorrano che nella seconda parte di frazione trova la reazione che porta al pareggio. Al 12’ il San Donato trova già il vantaggio: Barazzetta mette in mezzo una palla velenosa, che viene deviata da Bellini e viene spinta da Botrini nella sua rete. Il San Donato va anche vicino al raddoppio al 14’ con Frosali, che calcia potente ma non trova la porta. Gli uomini di Masi reagiscono e al 29’ l’arbitro assegna un rigore al Follonica Gavorrano per un fallo di mano della difesa gialloblù. Da dischetto Lo Sicco non sbaglia. I biancorossoblù alzano i giri e al 34’ vanno vicini al secondo gol con Regoli, che dal limite non trova la porta con una bella girata. Al 37’ sfiora il gol anche Grifoni, con una conclusione a giro.

Nella ripresa al 7’ Filippis in uscita ipnotizza Barazzetta lanciato a rete e salva la porta biancorossoblù. Al 14’ il Follonica Gavorrano passa in vantaggio: Grifoni mette dentro una preziosa palla che Regoli sfrutta di testa, trovando il gol del 2-1.