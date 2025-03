Saluto romano. Arcangeli svela la storia

Domani alle 17 nella sala Pegaso della Provincia il professor Massimo Arcangeli presenterà il suo ultimo libro "Quel braccio alzato - Storia del saluto romano". Con lui dialogherà la professoressa Letizia Stammati, presidente della Società Dante Alighieri.

"La storia del saluto romano è, in realtà – dicono gli organizzatori –, la storia di un saluto che romano non è, poiché troviamo le sue origini nella rinascita della tradizione greco-latina dell’epoca neoclassica. Secoli dopo, in un impeto antiborghese, Mussolini ordina di abbandonare la tradizionale stretta di mano a favore del saluto a braccio teso: un gesto che da quel momento attraversa le piazze e scuote le folle, non solo italiane. Massimo Arcangeli ricostruisce la storia del saluto fascista analizzando la simbologia e la politica linguistico-culturale del Ventennio, comparandole con quelle della dittatura nazista. Una storia che non è mai stata dimenticata dai militanti di estrema destra, alcuni dei quali oggi al potere, tornati a rialzare prepotentemente la testa, e il braccio".

Massimo Arcangeli (nella foto) è professore ordinario di Linguistica italiana all’Università di Cagliari, autore di libri, saggi, articoli scientifici e divulgativi, critico letterario. Svolge lezioni e conferenze anche fuori del nostro Paese, dirige numerosi festival culturali, collabora con la radio e la televisione pubblica, con l’Istituto della Enciclopedia Italiana (Treccani), con la Società Dante Alighieri in Italia e all’estero e con alcuni dei più importanti quotidiani nazionali.