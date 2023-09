Salario minimo: Al via raccolta firme a Follonica

Domani alle 10 al Casello Idraulico in via Roma si svolgerà un dibattito sull’assoluta necessità che anche in Italia venga applicato il salario minimo per legge. "Il nostro Paese – dicono Gianluca Quaglierini, segretario Prc Follonica ed Enrico Calossi, consigliere comunale Follonica a Sinistra – è tra i pochi Paesi dell’Unione Europea a non avere un salario minimo orario legale e forse è proprio per questo che l’Italia è anche l’unico Paese nel quale i salari sono diminuiti negli ultimi 30 anni. Introdurre il salario minimo è quindi una proposta di dignità e civiltà. Analizzeremo le proposte fatte dall’opposizione parlamentare e attualmente oggetto di discussione con il governo e anche la proposta ipotizzata da Unione Popolare la cui raccolta firme è iniziata a giugno e ha visto la sottoscrizione, solo a Follonica, di più di 250 cittadini e cittadine".