Sala Tirreno, congresso Ason dedicato alla lombalgia

Domani, a partire dalle 9 alla Sala Tirreno si svolgerà il 1° Congresso regionale dell’Ason. L’Associazione specialisti osteoarticolari nazionali (Ason) è un’Associazione medico-scientifica che nasce con l’obiettivo di studiare le problematiche osteoarticolari confrontando diverse medicine specialistiche, affidandosi a medici qualificati in reumatologia, ortopedia e fisiatria. Il congresso in programma ha come tematica di analisi "La lombalgia", una malattia che colpisce oltre 5 milioni di persone in Italia e che può avere diverse malattie come cause scatenanti. A questo proposito nasce la necessità di coinvolgere diversi approcci terapeutici e vari specialisti del settore. Al congresso sono invitati tutti gli specialisti e i medici di Medicina generale per avviare un confronto formativo inerente all’argomento. Emilio Battisti, delegato per la Toscana dell’Ason, invita alla massima partecipazione i medici di Medicina generale. L’incontro richiede la prenotazione sul sito www.e-belf.it fino all’esaurimento dei posti disponibili.