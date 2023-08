"Sagra del Picio e Festival a Seggiano e Santa Fiora sull'Amiata"

È sull’Amiata la prima sagra con prodotti bio ed è quella del Picio di Seggiano che inizierà domani e terminerà domenica prossima. Gli organizzatori, insieme all’associazione Quore Toscana Dop e Igp presieduta da Luciano Gigliotti, hanno sottoscritto il protocollo regionale che prevede almeno 5 prodotti Dop e la rievocazione di un gioco della tradizione popolare. In occasione di questa sagra sono dunque protagonisti eccellenze della tavola come gli oli di Seggiano Dop e quello di Terre di Siena, il formaggio pecorino Dop toscano, i cantucci Igp e il pane Dop toscano. L’aspetto ludico invece è stato garantito con la rievocazione del gioco del panforte.

"I prodotti agroalimentari sono sempre di più attrattori turistici, valorizzarli e promuoverli è importante per sostenere l’offerta del territorio – dice Leonardo Marras, assessore regionale all’Economia e al Turismo –. L’obiettivo del progetto Vetrina Toscana è proprio questo: dare la possibilità di conoscere l’intera filiera del piatto che mangiamo al ristorante, della confezione che troviamo in bottega o del calice che assaggiamo all’aperitivo, a partire dal produttore. Una grande rete di qualità ed eccellenze che è uno dei biglietti da visita più amati della Toscana nel mondo. La scelta di Seggiano di utilizzare soltanto prodotti certificati Dop e Igp va nella stessa direzione e per questo merita sicuramente il nostro plauso".

Dal cibo alla musica di grande qualità, questa sera all’auditorium di Sant’Antonio a Santa Fiora torna il festival della musica. Alle 21.15 si esibisce i Melissa Duo con Candlelight, sul palco Alda Dalle Lucche (Saxofono Contralto) e Giulia Fidenti (Saxofono Baritono).