Appuntamento da non perdere oggi con il saggio di Natale del Liceo musicale e coreutico. Il concerto è previsto per questo pomeriggio alle 17.30 alla Sala Eden, gestita da Uscita di Sicurezza, che ha gentilmente concesso lo spazio al Liceo musicale e coreutico.

Tutti gli alunni che saliranno sul palco presenteranno il lavoro svolto in questi tre primi mesi di scuola durante i laboratori di "Musica di Insieme", coordinati dal professor Lanzini e condotti, oltre che da lui stesso, anche dai professori Balestracci, Baudo, Bernardini, Hildebrandt, Kovaçaj, Makarovic, Marmifero, Mazzi, Merone, Pintus, Pisanò, Rencinai, Sabatini, Scognamiglio, Vicari, Zidan. Sarà quindi un pomeriggio, quello in programma oggi alla Sala Eden, ricco di esecuzioni orchestrali e corali, anche con l’esibizione di alcuni solisti, che permetterà ai ragazzi di esprimersi e mettersi in gioco in un’occasione pubblica davvero unica.