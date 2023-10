Sacra, obiettivi raggiunti. Fatturato di quasi sei milioni. In crescita il settore turistico

Un bilancio sociale più che positivo, quello riferito al 2022 della Sacra (Società azionaria Capalbio redenta agricola Spa), presentato alla Dogana di Capalbio. Con i suoi cento anni di storia (la società è nata nel 1922) e con uno sguardo proiettato ai prossimi cento, la Sacra ha presentato numeri e azioni che disegneranno il futuro. Nel tempo, pur modificandosi, la società ha mantenuto il rispetto della natura che si è tradotto in agricoltura e allevamento biologici ed un’offerta turistica sostenibile e responsabile in grado di promuovere il magnifico patrimonio paesaggistico nel quale l’azienda si trova. Il 2022 si chiude con 61 dipendenti, di cui 30 sono donne, oltre ai collaboratori esterni. Quasi la metà dei dipendenti di Terre di Sacra proviene dal comune di Capalbio, gli altri dai comuni limitrofi. Nel 2022 il valore economico del fatturato consolidato è stato pari a 5.793.000 milioni di euro, contro ai 5.097.000 milioni di euro del 2021. La cassa generata dalla gestione ordinaria è stata pari a 1 milione e 366 mila euro, mentre gli investimenti effettuati sono stati pari a 2 milioni e 547 mila euro (agricoltura e allevamento 190mila euro , turismo 2 milioni e 357mila euro). Terre di Sacra ha mantenuto attive le attività agricole e zootecniche all’interno della tenuta, entrambe basate su metodi biologici. Dal punto di vista turistico Sacra nel comune di Capalbio fa la differenza. Rispetto al totale degli arrivi turistici a Capalbio, quelli di Terre di Sacra (12260 nel 2022) rappresentano il 39,3%. Per quanto riguarda gli ospiti stranieri, in Terre di Sacra rappresentano il 18,3% del totale, percentuale che l’azienda intende incrementare soprattutto valorizzando i mesi che non sono strettamente estivi. Rispetto al totale degli arrivi di stranieri nelle strutture ricettive di Capalbio quelli ospitati da Terre di Sacra rappresentano il 51%, pari a 2.255 su un totale di 4.414. Importanti anche le attività di recupero sul territorio, nel 2022 è cominciato il recupero della Casa dei Pescatori che terminerà nel 2024, inoltre continua la trasformazione del campeggio in Glamping con l’inizio dell’installazione delle prime 10 nuove cabine che entreranno in funzione l’anno prossimo. L’impegno di Sacra nel preservare il territorio si traduce in manutenzione di 5.000 metri di siepi e 3.500 metri di viali alberati e piante ad alto fusto lungo la strada Litoranea, quella di Macchiatonda e quella di Graticciaia; la trinciatura dell’erba e la pulizia lungo la strada Litoranea, quella di Macchiatonda ed il sentiero pedonale, la manutenzione di 11 Km di muretti a secco lungo la ferrovia. Inoltre viene effettuata la pulizia della spiaggia libera, per un tratto di circa 10 chilometri.

Nicola Ciuffoletti