Sabato d’autore. Primo incontro con ‘Frontemare’

Ogni sabato pomeriggio, per i prossimi due mesi, una nuova rassegna letteraria terrà compagnia ai cittadini di Castiglione della Pescaia. Al via, alla Biblioteca Comunale "Italo Calvino", infatti, gli incontri "Sabato d’Autore". Il primo è in programma oggi alle 17 e si terrà nella sala del Consiglio a Castiglione, dove sarà presentato il libro "Frontemare" di Massimo Canino, edito da Minerva, che racconta storie e avventure della gente di mare, incontrata navigando con la barca a vela lungo l’arcipelago Toscano. Quattro mesi di navigazione, quasi 500 miglia percorse, con sosta in 16 porti della Toscana, per un progetto patrocinato dalla Regione. Aneddoti, avventure, ricordi di persone incontrate lungo la sua crociera, con alcune di queste storie ambientate in Maremma. "Le storie che ho raccolto e poi raccontato nel mio libro, in termini di rettitudine, moralità, amore per la natura e per il nostro prossimo, sono esempi da imitare. Ed è proprio per questo – dice l’autore – che ho dedicato questa raccolta alle future generazioni. Il libro Frontemare a mio parere rappresenta uno spaccato della nostra Italia migliore". "Abbiamo abbracciato con grande entusiasmo questo progetto – commenta il sindaco Elena Nappi – che comprende, oltre alla promozione e conoscenza del territorio, anche la memoria di storie che andrebbero altrimenti perse. Siamo il primo ente pubblico che presenta ufficialmente il libro dopo l’uscita editoriale".

Il libro sarà presentato con i dialoghi dell’autore assieme a Francesca Ciardiello, mentre sabato 18 toccherà all’appuntamento sul "Futurismo toscano e ispirazioni maremmane negli anni della velocità", con il curatore Roberto Aureli e con Paolo Pisani. A seguire il sabato 25 "Di mare e di mirto" con l’autrice Bianca Gabrielli e con Norberto Vezzali, poi il 2 dicembre con "Il volo in Maremma" di Massimiliano Arienti e infine il 16 dicembre con "Il ragazzo del bosco" di Roberta Bardi. R. Gr.