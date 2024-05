Ruggeri, Ruffini, Arisa e Ballantini. La "Grande Estate" torna in piazza

Saranno Enrico Ruggeri, Paolo Ruffini, Arisa e Dario Ballantini i quattro protagonisti della seconda edizione di "Grande Estate", la rassegna organizzata dal Comune di Grosseto con spettacoli gratuiti che, quest’anno, si svolgeranno tutti in piazza Dante.

Debutto venerdì 21 giugno con il concerto di Enrico Ruggeri per un evento di grande richiamo e che consentirà di ascoltare brani che hanno segnato la storia della musica leggera italiana, da quelli firmati con i "Decibel" a quelli che lo hanno poi consacrato tra gli artisti italiani più seguiti.

Domenica 23 giugno, poi, sul palco salirà Paolo Ruffini con lo spettacolo "Up & Down", happening comico e al tempo stesso emozionante che parla delle relazioni: ironia e irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio che racconta la bellezza che risiede nelle diversità. Paolo Ruffini va in scena con degli attori con la sindrome di Down, affrontando insieme a loro significato della parola "disabilità", fino a dimostrare che la loro dovrebbe definirsi "Sindrome di Up".

Il 26 giugno sarà la volta di una delle cantanti italiane più apprezzate: Arisa e giovedì 27 giugno gran finale con lo spettacolo di Dario Ballantini "Rock live show".