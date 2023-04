Rubate le fedi alla mamma di Erminio Sinni. "E’ inferma, vergogna"

Furto folle alla madre di Erminio Sinni, il cantautore di Gavorrano che ha vinto The Voice Senior. L’anziana donna è gravemente malata, molto anziana e ha bisogno di costante assistenza. L’uomo, 62 anni, ha raccontato sui social quello che le è accaduto: "Sono triste e arrabbiatissimo – ha scritto –. Qualcuno ha sfilato dal dito di mia madre le due fedi, la sua e quella del marito morto qualche anno fa. Rubate ad una donna che non è capace di intendere e di volere. Tu che l’hai fatto non ti sei appropriato soltanto di un pò di grammi di oro ma di un’intera esistenza, di un giuramento fatto 63 anni fa davanti a Dio di amore rispetto e lealtà, hai tolto a una vecchia signora la possibilità nel guardarsi la mano di ricordare una figlia e un marito persi da troppo tempo. Cosa vuoi che ti dica? Augurarti del male? No, non è nel mio modo di essere – chiude Sinni – spero soltanto che tu possa raccogliere per tutte le generazioni a venire tutto ciò che la tua persona ha seminato".