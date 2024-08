Ruba nelle auto in sosta. Arrestato alla stazione

Quando ha forzato la portiera dell’auto parcheggiata ha deciso di prendere quello che c’era: ovvero un paio di ciabatte e una bomboletta lubrificante. Il furto è avvenuto la notte scorsa in piazza Marconi, a due passi dalla stazione ferroviaria. Ma l’uomo, un 32enne di Sorano, è stato sorpreso dai carabinieri del radiomobile proprio mentre stava svaligiando l’auto (e probabilmente avrebbe proseguito anche con le altre) che si trovavano vicino alla stazione ed è stato arrestato. Quando è stato fermato è stato trovato in possesso di arnesi da scasso. Nelle sue tasche infatti, anche qualche spicciolo che era riuscito a racimolare e anche dunque tutto il necessario per svaligiare le auto. Arnesi di scasso che aveva nascosto nella sua auto, parcheggiata poco più avanti. Si tratta di un uomo di 32 anni, originario del paese di Sorano, che aveva appena forzato la portiera e stava rovistando all’interno. Ma i carabinieri lo hanno visto, mentre stavano effettuando un normale controllo. I danni provocati alla carrozzeria dell’auto sono stati nettamente superiori al valore degli oggetti portati via. Un paio di ciabatte appunto, e una bomboletta di "Svitol". I carabinieri, che lo hanno sorpreso a rubare intorno alle 3.20, in piena notte di venerdì, lo hanno accompagnato nelle celle di sicurezza della caserma "Canzanelli" Nel primo pomeriggio di ieri, in tribunale, si è celebrato il processo per direttissima. Difeso dall’avvocata Rachele Morini (ha chiesto il termine a difesa), il 32enne ha dovuto rispondere di furto aggravato. La vice procuratrice onoraria Elena Bartalini ha chiesto l’obbligo di dimora nel comune di Sorano. Obbligo che è stato applicato dal giudice.