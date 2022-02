Il Rotary Club Grosseto e l’associazione Rotariana "Carlo Berliri Zoppi" per il terzo anno, hanno bandito un concorso a premi per la produzione di saggi sul tema "La Robotica nella gestione del nostro territorio". Lo scopo specifico del Rotary Club Grosseto e dell’associazione Rotariana è quello di promuovere e sostenere l’attività di studio e...

Il Rotary Club Grosseto e l’associazione Rotariana "Carlo Berliri Zoppi" per il terzo anno, hanno bandito un concorso a premi per la produzione di saggi sul tema "La Robotica nella gestione del nostro territorio". Lo scopo specifico del Rotary Club Grosseto e dell’associazione Rotariana è quello di promuovere e sostenere l’attività di studio e ricerca giovani studenti con l’obiettivo di favorire il processo di formazione delle nuove generazioni. Due le borse di studio che sono state assegnate dell’importo di mille euro ciascuna. I lavori dovranno essere presentati entro il 30 aprile. Il Concorso è riservato a giovani che frequentano gli Istituti di Istruzione secondaria Polo Tecnologico Manetti-Porciatti e Isis Leopoldo II di Lorena di Grosseto. "Siamo felici – ha detto Marcello Pancrazi, presidente Rotary Club Grosseto - di promuovere iniziative come questa. Grazie ad attività come questa li vogliamo coinvolgere promuovendo la nostra associazione". "Queste sono due borse di studio da mille euro ciascuna – ha detto Domenico Saraceno, presidente della Fondazione Berlini Zoppi –, che saranno probabilmente integrate con stage presso aziende che usano la tecnologia in agricoltura e per l’ambient". "Non possiamo ancora svelare a cosa stiamo pensando, ma sicuramente sarà una grande sorpresa come la Forbice Smart, il cui progetto ci ha permesso di vincere il premio nazionale sulla innovazione" ha detto invece Claudio Simoni, dirigente del " Manetti Porciatti". "Nel nostro istituto la sperimentazione è di casa – ha chiosato Cinzia Machetti del Leopoldo II di Lorena – e pertanto tutto ciò che ci permette di incrementare ancora di più questo aspetto è una cosa che vci fa crescere. Non nascondo che ci sono già idee innovative".