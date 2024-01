Rogo al Pronto soccorso: "Ripresa ogni attività"

Sono tornate pienamente operative le attività del Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia dopo che intorno alle 22 di venerdì si era verificato un principio di incendio all’interno del bagno dove una persona senza fissa dimora, arrivata in reparto con un’ambulanza del "118", aveva dato fuoco ad alcuni arredi.

"C’è stato – spiegano dalla Direzione della Asl – il tempestivo intervento del personale del Pronto soccorso in servizio e della squadra antincendio dell’ospedale che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area coinvolta ed i pazienti. Subito dopo sono intervenuti i Vigili del fuoco e la polizia di Stato, anche se la situazione era ormai sotto controllo". Ieri mattina sono state completate le verifiche degli agenti della polizia scientifica. "Il bagno è tuttora inagibile – spiega ancora la Asl –, ma si è già provveduto a trovare un altro locale da adibire ai servizi igienici. Ringraziamo il personale sanitario e la squadra antincendio che durante l’evento ha operato con professionalità e dedizione. Un ringraziamento anche per i pazienti e per i familiari che hanno compreso la situazione di disagio".