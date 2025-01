"Rockstar", punk e "Tell me a story"

Due serate di musica al Rockstar di Capalbio. A partire dalle 22 di oggi il locale in località Poggetti presenta la "Punk Night". Questa volta sul palco saliranno gli "Acme", band che mescola il meglio del punk rock alternative. L’ingresso è libero, per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 346.0857924. Altra serata musicale, ma dalle tinte più soft, sarà quella di domani con "Tell Me a Story", format dedicato alla musica e alle storie. Un evento "open mic", dove i cantautori possono salire sul palco, condividere la loro musica e raccontare qualcosa di sé attraverso i propri brani. Ci saranno ospiti noti al pubblico come Innocente, Nasca, Gabriele Catoni e Ne Dubito. Il programma prevede l’open mic dalle 20.30 (e ripartirà dopo la mezzanotte), mentre gli artisti si esibiranno dalle 22. Si potrà inoltre portare la propria chitarra, la propria voce e il proprio spirito creativo. Anche in questo caso ingresso libero.