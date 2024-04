Roberto. Vecchioni in concerto

Roberto Vecchioni sarà in concerto a Follonica il prossimo 19 agosto. E’ stato lui stesso ad annunciare la data ieri a Villa Demidoff, al Parco Mediceo di Pratolino, in provincia di Firenze, dove era presente per il ritiro del premio "Pegaso d’oro".

Il concerto entra a far parte del cartellone del "Follonica Summer Tour" e le prevendite inizieranno nei prossimi giorni.

Prevendite già iniziate, invece, per il concerto di Irama in programma l’11 agosto, per quello dei rapper Kid Yugi e Artie 5ive (13 agosto), Nayt (9 agosto), per il musical Flashdance (18 agosto) e per lo spettacolo di Panariello e Masini (6 agosto).