Rivolta in collina: "2830 persone senza medico"

Ancora problemi con i medici di base. Per i cittadini delle Colline Metallifere, ma anche per quelli di Follonica è impossibile usufruire del medico di Medicina Generale. Si parla di circa 2.830 residenti di sei comuni del territorio, che hanno una prestazione part-time di un medico per tre ore settimanali. "Numeri che sono vergognosi con un diritto alla salute che è stato trasformato in un mercato al ribasso per ingrassare le aziende private – inizia il Pci ’Colline Metallifere’ - Si sbandiera sempre una Sanità all’avanguardia per la Toscana, ma quando si parla di diritti/doveri crediamo che la mancanza degli Amministratori Regionali, sia insufficiente e logorata ad un pensiero di Sanità assistenziale a pagamento, in modo di trasformare una conquista degli anni settanta, in un profitto circoscritto ad una ristretta cerchia". Secondo il partito, che ha raccolto decine di richieste di cittadini "il Governatore dovrebbe essere più presente ai reali bisogni dei cittadini per quanto riguarda la sanità territoriale, che a parole vede la nascita di progetti mirati, ma in pratica rimangono promesse elettorali o specchietti per le allodole per gli omologati e le truppe d’assalto. Oltre ai numeri, che sono veri dati, occorrono medici, ospedali funzionanti, posti letto; non bastano più le parole".