Riva presenta il suo libro: "Ultima estate a Roccamare"

Alberto Riva sarà il protagonista di oggi all’Antica Fattoria la Parrina di Albinia. L’autore presenterà alle 17 il suo libro "Ultima estate a Roccamare". Ci sono momenti magici in cui scrittori, artisti, critici condividono un luogo. E in quel luogo creano. Alberto Riva racconta di una pineta in Maremma a cui dobbiamo tutto. Perché in quel luogo sono stati scritti capolavori che leggiamo e rileggiamo ancora. Avevano casa a Roccamare: Italo Calvino e Pietro Citati, Carlo Fruttero e Furio Scarpelli: facevano il bagno, camminavano, si scambiavano visite, cene, libri, parlavano di cinema, stavano in silenzio, si ascoltavano, ridevano, scrivevano. Come fu l’estate del 1985 in cui, lungo quella linea tirrenica, c’erano ancora tutti? Dialoghi a distanza tra letteratura, cinema, pittura, musica e le voci di chi ancora ricorda, di chi c’era, di chi ci è passato, di chi ha amato e non dimentica. Dialoga con l’autore Irene Blundo (giornalista, scrittrice). Per prenotare un tavolo si può contattare lo 0564/862636, [email protected] e 331/7544169.