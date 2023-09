Ritorna la Festa dello Sport. Una giornata ricca di eventi dedicata alle associazioni

Torna la Festa dello Sport a Massa Marittima sabato dalle 10, con un’intera giornata all’aperto, dedicata alle associazioni sportive del territorio, con dimostrazioni delle varie discipline, prove e giochi aperti a tutti, e la sera alle 21 la cerimonia di premiazione degli atleti che nell’anno precedente si sono distinti con i risultati raggiunti. I festeggiamenti inizieranno venerdì alle 21, al Centro sociale Auser di via Curiel, dove si terrà la "Festa con DJ Set", a cura del Circolo Tennis. E per chiudere in bellezza, domenica si svolgerà la prima edizione di Massa Color, una coloratissima corsa di solidarietà non competitiva, organizzata dalla pro loco, e finalizzata alla raccolta fondi per la Farfalla, l’associazione che offre sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie. Il percorso prevede diversi punti colore dove i podisti saranno cosparsi di polvere colorata. Il bellissimo Parco di Poggio farà da cornice alle due iniziative. "Protagonisti di questo fine settimana a Massa Marittima sono due eventi all’insegna dello sport – sottolinea Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore comunale allo Sport – per lanciare tutti insieme, con le associazioni del territorio, un messaggio forte di attenzione all’importanza dell’esercizio fisico, per la salute e il benessere delle persone di tutte le età". "È bello vedere l’entusiasmo delle associazioni e la voglia di collaborare tutte insieme per la riuscita dell’evento, – sottolinea Irene Marconi assessore alla cultura – La festa dello sport così come Massa Color sono anche occasioni importanti di incontro e di condivisione. Si dice spesso che i ragazzi non escono e che si incontrano solo virtualmente, lo sport è fondamentale per coltivare anche la socialità".