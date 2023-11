Risultato prestigioso. Coppa delle Regioni. Tricolore molto maremmano

L’Endurance, specialità degli sport equestri, trova sull’Amiata bravissimi cavalieri. Nei giorni scorsi si è tenuta in Umbria la Coppa delle Regioni di equitazione Endurance, la più importante manifestazione in Italia. Nella categoria 30 chilometri (esistono anche le categorie 60 e 90 chilometri) ha vinto la squadra toscana composta prevalentemente da cavalieri del Monte Amiata appartenenti all’Associazione Slow Horse Italia. "Tre su quattro erano i nostri ragazzi – spiega Marco Cavallo di Slow Horse –. La Coppa delle Regioni è una manifestazione sportiva che coinvolge tutte le regioni d Italia. Ogni regione seleziona 12 binomi divisi in varie categorie. Le squadre percorrono un itinerario da effettuare in un tempo stabilito. Partono distanziate di 15 minuti, i cavalieri partono insieme ed arrivano insieme. La bravura dei ragazzi consiste nell’arrivare al traguardo in un tempo prestabilito, è chiaro che dopo 30 chilometri non è semplice essere puntuali. L’attenzione, poi, è quella di portare alla visita finale, che determinerà la classifica, i cavalli nelle migliori condizioni. Fattore determinante è la frequenza cardiaca del cavallo che, considerata in una particolare formula determinerà un punteggio".Ci sono voluti anni di preparazione, molte gare disputate ma alla fine la soddisfazione di salire nel gradino più alto è arrivata. Chef d’equipe Katia Carnevale, mentre i ragazzi che sono saliti sul gradino più alto sono Giacomo Paganucci, Mattia Monistieri Alessandra Fertonani, Alice Monnanni e Cristina Bruscolini. Anche nelle altre categorie, cioè 60 e 90 chilometri l’intera spedizione si è rivelata un successo. "Un quarto posto nella classifica finale – continuano da Slow Horse – fa ben sperare per la prossima edizione. Una grande soddisfazione per noi amiatini consiste nel fatto che ben 4 ragazzi, con Valentina Panori nella 60 chilometri, provengono da Arcidosso, Castel del Piano, Campiglia d’Orcia e Abbadia San Salvatore".

Nicola Ciuffoletti