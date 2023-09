Rissa davanti a un locale a Scansano: 9 denunciati

Scansano (Grosseto), 30 settembre 2023 – Sono in tutto nove le persone denunciate dai carabinieri di Scansano (Grosseto) alla procura della Repubblica presso il tribunale di Grosseto con l'ipotesi di rissa e lesioni personali. Il fatto risale a un episodio avvenuto nella tarda serata del 4 settembre scorso, quando alla centrale operativa dei carabinieri di Grosseto giunsero diverse chiamate di persone che segnalavano una violenta lite in corso a Scansano, davanti a un locale.

Sul posto intervennero tre pattuglie dell'Arma e personale sanitario del servizio 118, che prestò le prime cure a due persone ferite, mentre gli altri contendenti si erano allontanati. Da una preliminare ricostruzione dei fatti, i militari riuscirono ad accertare che la lite era nata tra poche persone verosimilmente alterate dall'uso smodato di alcol, all'interno del locale, per motivi futili. La lite si era poi trasferita all'esterno dove i contendenti, il cui numero era nel frattempo aumentato, erano passati alle vie di fatto, utilizzando per giunta delle bottiglie di vetro.

Le indagini hanno fatto emergere il coinvolgimento di nove persone, che a vario titolo avevano preso parte alla rissa: per loro è scattato il deferimento per rissa e lesioni personali. L'identificazione è stata possibile grazie soprattutto alle dichiarazioni di persone presenti in quel momento. I carabinieri di Scansano hanno inoltre fatto partire una proposta nei confronti dei nove, indirizzata all'autorità di pubblica sicurezza, e tesa all'emissione del 'daspo Willy', che laddove adottato vieterebbe loro di frequentare, per un periodo, locali di pubblico intrattenimento.