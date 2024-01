Rissa nel bar con le slot. Uno aveva un coltello

Proseguono ad ampio raggio le indagini dei carabinieri della stazione di Manciano per la rissa con feriti che ha visto protagonisti un gruppo di cittadini extracomunitari nel tardo pomeriggio di giovedì. Da quello che è stato ricostruito, in un locale di slot machine del centro abitato di Manciano si è verificata una rissa fra cittadini stranieri. Una provocazione verbale sfociata in rissa che ha visto due feriti di cui uno trasportato al Pronto soccorso con lievi ferite. Sul posto è arrivata anche l’ambulanza del 118. Sembra che uno dei due abbia iniziato ad inveire contro l’altro, tirando addirittura fuori un coltello con cui ha iniziato a minacciare gli altri. Dalle parole si è passato ai fatti in poco tempo: l’uomo è uscito fuori brandendo il coltello ma l’altro lo ha preceduto. Prima l’ha disarmato e poi l’ha picchiato. Molte le persone che hanno assistito alla scena, quelle che poi hanno avvertito le forze dell’ordine.