Violenta rissa in strada: botte per le pulizie di casa. Un ragazzo è grave in ospedale

Grosseto, 3 settembre 2023 – Prima le risse nel centro della città e nella zona della stazione, poi le coltellate sulle Mura. Inizia a farsi "pesante" la situazione a Grosseto soprattutto di notte.

L’ultimo episodio in ordine di tempo arriva dalla zona di via Sauro, che per qualche tempo era rimasta "esente" da situazioni di degrado e microcriminalità: la notte tra giovedì e venerdì invece un gruppo di stranieri sono scesi in strada e se le sono date di santa ragione.

Una rissa in piena regola che era iniziata in un appartamento e poi si è conclusa prima in via Sauro e poi anche in piazza della stazione. Una lite scoppiata da sei uomini, tutti originari del Bangladesh, che gestiscono un ristorante in città e che ormai da molto tempo che vivono nel capoluogo della Maremma.

Una rissa che ha avuto anche conseguenze abbastanza gravi: due di loro sono rimasti feriti in maniera seria: un ventiduenne è ancora ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dopo essere stato colpito in testa con violenza con un bastone.

Ha riportato anche una lesione alla milza per i calci che ha subito quando si trovava a terra. Da quello che è stato ricostruito dagli uomini del Comando provinciale dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto perché avvertiti da alcune persone che hanno assistito alla scena, sembra che la lite sia scoppiata per una questione che riguardava le pulizie dell’appartamento dove vivevano.

E’ stato un abitante di via Sauro a dare l’allarme. Era infatti passata mezzanotte da poco quando l’equipaggio del 118 arrivato all’altezza all’altezza del sottopasso della ferrovia, per soccorrere uno dei ragazzi rimasti feriti ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Poco prima i sei erano passati dalle parole ai fatti: calci, pugni, e bastonate: i sei se le stavano dando di santa ragione mentre uno di loro, un ventiduenne, era rimasto in terra perché colpito alla testa con una bastonata.

Alla fine, quando è stata riportata la calma, tutti sono andati a farsi medicare al pronto soccorso ed è in quel momento che hanno spiegato i motivi della lite: ad alcuni di loro sarebbero dovute toccare le pulizie dell’appartamento nel quale vivono, ma non le avevano fatte. Per questo è scoppiata la lite conclusa a botte in strada e in piazza. Le indagini sono state affidate al Norm dei carabinieri di Grosseto.