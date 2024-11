Riqualificazione scuola di via Diaz. Arrivati 500mila euro da Firenze

Dopo circa 15 giorni dalla richiesta di finanziamento, la Regione Toscana ha deliberato mezzo milione di euro per finanziare la riqualificazione della scuola di via Diaz e questa risposta, arrivata in tempi così brevi ha stupito l’amministrazione comunale. La sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi, si dice molto soddisfatta e sollevata dall’arrivo di 516.474 euro.

"Ora possiamo procedere a lavori indifferibili - commenta il primo cittadino - Un sospiro di sollievo doppio vista la vicenda che ha interessato l’edificio e un difetto costruttivo che ha messo a rischio il finanziamento già ottenuto accedendo al Pnrr per la sopraelevazione". Al momento di definire i lavori di elevazione del nuovo piano ci si è infatti resi conto del forte deterioramento delle strutture portanti in legno che avrebbero dovuto sostenere anche la nuova costruzione: il legno X-Lam è infiltrato. "Andare avanti e spiegare a insegnanti, alunni e genitori i motivi dello stop obbligato. - spiega Ginesi - La strada individuata è stata quella di una mia ordinanza per dichiarare l’inagibilità della porzione di edificio interessata dal deterioramento. Ordinanza che non ha interferito con l’attività scolastica visto che riguarda una zona distinta e isolata dal resto dell’edificio e non utilizzata da tempo in attesa dei lavori". Il provvedimento, firmato dalla sindaca il 28 ottobre scorso, ha garantito un requisito di priorità alla partecipazione al bando della Regione Toscana per interventi urgenti ed indifferibili nel settore dell’edilizia scolastica.

La risposta della Regione è stata una risposta più che positiva. La sindaca ringrazia l’ente regionale per la velocità, l’efficienza e per la comprensione e per i tempi record con cui sono arrivati i finanziamenti. "Ora – conclude Ginesi – seguiremo le prescrizioni degli uffici regionali per l’utilizzo dei fondi ed avvieremo i lavori per realizzare l’intervento, visto che in fase di ultimazione il progetto definitivo per poi procedere all’appalto. Dopo di che si potrà pensare alla realizzazione del nuovo piano, "su fondamenta risanate e solide".