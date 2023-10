Rimosse le auto abbandonate a Follonica: "Ma è un costo"

Proseguono gli interventi di rimozione di mezzi abbandonati o privi di assicurazione per le strade di Follonica. La scorsa settimana la polizia municipale e il settore ambiente del Comune di Follonica hanno coordinato la rimozione di diversi mezzi abbandonati negli spazi pubblici di Follonica e, in particolare nella zona artigianale. Nella maggior parte dei casi i veicoli erano già stati spogliati di molti pezzi e l’Amministrazione ha provveduto a disporre la rimozione delle vetture e il conseguente smaltimento come rifiuti speciali. In totale sono state rimosse quattro autovetture da via dell’Artigianato. Il lavoro va avanti da alcuni mesi: una squadra di agenti si è dedicata all’identificazione dei mezzi abbandonati e successivamente sono state organizzate le rimozioni. "Ringraziamo il personale del Comune per il lavoro svolto – dice l’assessora Mirjam Giorgieri – e chiediamo alle cittadine e ai cittadini di continuare a inviare segnalazioni se necessario. La speranza è che gli abbandoni si registrino sempre meno e che i proprietari delle auto prendano in carico i mezzi non più funzionanti, occupandosi regolarmente del loro smaltimento, anche perché si tratta di una spesa per la comunità che potrebbe essere evitata".