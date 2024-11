Rifondazione a congresso

È in programma oggi, alle 15.30 nella sede del circolo via Carolina al civico 16, il XII congresso del partito della Rifondazione Comunista. In apertura la relazione del segretario uscente, Dario Russo, per fare un bilancio dell’attività del circolo in questi anni. Lo stesso segretario presenterà uno dei due documenti congressuali, il primo, mentre il secondo verrà esposto da Alessio Buzzani del direttivo del circolo di Grosseto nonché responsabile provinciale del tesseramento. Il ruolo di garante verrà svolto da Enrico Calossi. "Nonostante le difficoltà oggettive di varia natura – spiegano dal partito – Rifondazione riesce ancora ad essere presente sui territori e a dar vita a quello che è il momento più alto della vita di un partito come un congresso in cui c’è la possibilità di confrontarsi e di condividere riflessioni tra compagne e compagni. Ogni cittadina e cittadino che volesse partecipare sarà il benvenuto".