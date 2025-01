Rifiuti, vademecum per la differenziata

"La differenziata conviene": è il tema di una comunicazione del Comune di Santa Fiora per sensibilizzare i cittadini. "Come e dove buttare i rifiuti indifferenziati? Il Comune risponde: "In sacchetti ben chiusi da massimo 22 litri nel contenitore con calotta e coperchio grigio". Questi i materiali: ceramica, piatti e bicchieri di carta, carta accoppiata con altri materiali, lettiere di animali, pannolini non compostabili, videocassette, cd e dvd, specchi, pellicole fotografiche, penne, pennarelli, astucci, zainetti, sacchi per aspirapolvere, spazzole e spazzolini, stracci, spugne, trucchi, capsule del caffè in plastica o alluminio non svuotate, materiale sanitario. Non devono essere inseriti in questi sacchetti farmaci, pile, rifiuti speciali tossici o nocivi etichettati con i simboli t/f e rifiuti di grandi dimensioni, elettrodomestici. In località Zancona (comune di Arcidosso) è presente il centro di raccolta dove poter consegnare batterie esauste, vernici e detergenti, inerti, rifiuti ingombranti e piccoli elettrodomestici.