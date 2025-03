Rifiuti, un incendio nell’isola ecologica

Incendio nel primo pomeriggio di ieri presso l’isola ecologica del Comune di Arcidosso. Per cause in corso di verifica si è sviluppato un rogo all’interno di un contenitore per rifiuti nell’area dell’isola ecologica in località la Ancona. Il rapido intervento della squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arcidosso, ha permesso lo spegnimento delle fiamme tramite l’utilizzo di schiuma estinguente e ha evitato che le stesse si propagassero ad altri contenitori e strutture dell’impianto. Dopo le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno provveduto alle consuete verifiche di bonifica e sicurezza dell’area.