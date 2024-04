Rifiuti, inaugurato il centro di raccolta

Inaugurato il Centro di raccolta per il territorio del Comune di Gavorrano un servizio importante per una gestione consapevole e sostenibile dei rifiuti, finalizzato al riciclo ed alla salvaguardia dell’ambiente. La nuova struttura, si trova in località Basse di Caldana, ed è un’area appositamente attrezzata e custodita dove i cittadini potranno effettuare la raccolta differenziata di quei materiali recuperabili altrimenti destinati a smaltimento in discarica. All’inaugurazione erano presenti la sindaca Stefania Ulivieri, che ha tagliato il nastro inaugurale, la giunta, il direttore operativo di Sei Toscana Edgardo Reggiani, il deputato Simiani e l’assessore regionale Marras. Presenti anche consiglieri di opposizione guidati da Andrea Maule. "Si tratta di un centro strategico per il nostro territorio che contribuirà alla sua crescita e alla gestione virtuosa dei rifiuti – ha detto la Ulivieri – e abbiamo riqualificato quest’area senza consumo di nuovo suolo visto che era presente un vecchio impianto in disuso. La posizione, inoltre, è baricentrica rispetto a tutte le frazioni e favorirà così l’accesso a tutti i cittadini". La struttura si estende su un’area complessiva di circa 5000 mq, composta da un box di guardiania e spogliatoi, dagli spazi occupati dagli scarrabili adibiti alla raccolta dei materiali e da una grande tettoia destinata al conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei rifiuti pericolosi. La struttura sarà a disposizione dei cittadini fin da martedì tre giorni alla settima : il martedì, venerdì e sabato (9.30-12:30 e 14- 16.30).

Roberto Pieralli