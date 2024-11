"Ridi Pagliaccio". Il ‘Laboratorio’ compie 30 anni

Il 9 novembre 1994 sei ragazzi grossetani tra i 17 e i 21 anni (Giacomo Moscato, Gianluca Guelfi, Francesca Giannini, Alan Massimiliano Schiaretti, Ginevra Tomasi e Maria Silvia Giretti) davano vita a una nuova associazione teatrale: il Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio. Oggi, dopo 80 produzioni, 1.139 spettacoli, oltre 160.000 spettatori e 53 premi vinti, la compagnia festeggia il suo trentesimo anniversario nella propria città, con una mostra video-fotografica ad essa dedicata. Ad accompagnare questo importante anniversario viene presentata una mostra video-fotografica ricca di immagini, oggetti di scena e documentazioni varie in grado di raccontare, a loro modo, trent’anni di storia teatrale. L’esposizione, visitabile oggi e domani dalle 17 alle 20 alla Galleria "Mauro of Rome" di Grosseto (in via Filzi, traversa di piazza San Michele), sarà a cura dello stesso Mauro of Rome, parrucchiere-artista storico della compagnia che, nel corso di oltre un decennio, ha collezionato preziosi materiali di archivio.

La Galleria "Mauro of Rome" e il suo allestimento dedicato al Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio faranno da cornice a una serie di piccoli eventi (in parte estemporanei) con la partecipazione delle attrici e degli attori della Compagnia stessa, ma anche di amici attori, musicisti e artisti in genere.

Domani alle 18 ci sarà il primo evento a cura di Stefano Chisci, che presenterà "La musica che gira intorno", un breve giro acustico nella musica italiana reinterpretata in modo "artigianale". L’ingresso alla mostra e a tutti gli eventi sarà gratuito. Il primo spettacolo della compagnia portato nel 1994 era stato "Atti Unici", poi andando avanti nel 1995 con "Sei personaggi in cerca d’amore". Fino ad arrivare alle ultime rappresentazioni degli ultimi anni. Tante quelle proposte solo nel 2024, come "Di Sangue e di Cor", "Angeli e demoni dell’inferno" o "I vizi capitali" solo per citarne alcuni.