Ricostruzione dello Sbarco di Caravaggio a Porto Ercole, Monte Argentario

Suggestivi appuntamenti a Porto Ercole con la ricostruzione dello sbarco di Caravaggio in fuga da Roma dove era ricercato dalle Guardie Pontificie per avere ucciso un altro giovane artista nel corso di un duello per spada per causa di una donna. Il Caravaggio, secondo la ricostruzione fatta, sbarcò o allo Scarcatello o in Feniglia, dove è stata sistemata una lapide che lo ricorda.

Caravaggio arrivò con addosso le ferite che aveva ricevuto nel fatale duello e quindi in condizioni precarie di salute. Sarebbe deceduto a Porto Ercole. Non si è scoperto il luogo di sepoltura, forse nel vecchio cimitero oggi non più esistente che all’epoca si trovava all’inizio del paese. Al grande artista la Proloco e l’Associazione che cura le rievocazioni storiche, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario dedicano la ricostruzione. Oggi con le prove dello sbarco, domani a Cala Piccola con una rievocazione in costumi d’epoca e poi il 4 agosto con la rappresentazione dello sbarco.