Ricordo dei caduti. Oggi posa di tre corone

Ricorre oggi la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate: il Comune di Scarlino celebra l’anniversario con la posa di tre corone nelle zone di ricordo del Comune. Oggi, l’Italia ricorda l’Armistizio di Villa Giusti - entrato in vigore il 4 novembre 1918 - che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Un ricordo indelebile per tutti gli amanti della patria e non solo. Alle 9.30 il primo cittadino, Francesca Travison, e il corteo saranno di fronte al monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi nell’omonima piazza nel centro urbano capoluogo e subito dopo si sposteranno in via Roma, vicino alla caserma dei carabinieri, dove si trova la lapide dedicata ai Caduti. La manifestazione si concluderà intorno alle 10.15 di fronte al monumento ai Caduti nell’omonima piazza a Scarlino Scalo.