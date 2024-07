Riconoscimento. Pacini, la più influente nei servizi finanziari

GROSSETO

"Most influential financial services businesswoman 2024" in Italia. Questo è il riconoscimento assegnato a Laura Pacini, chief operating officer di Blue Factor Spa, da parte di Acquisition International, magazine internazionale digitale con sede a Londra specializzato nell’analisi finanziaria ed economica, che ogni anno individua e analizza le principali società e i suoi esponenti a livello mondiale per conferire al vincitore un riconoscimento nel proprio ambito di appartenenza.

Pacini, 34 anni, è stata riconosciuta la donna d’affari più influente nel settore dei servizi finanziari. Dopo una laurea in Giurisprudenza alla Luiss "Guido Carli" di Roma, Laura Pacini ha intrapreso la carriera finanziaria iniziando uno stage in Blue Factor Spa che l’ha portata a soli 32 anni a ricoprire un ruolo dirigenziale, di spicco sia nel panorama locale e sia nell’ambito nazionale e internazionale. Blue Factor, fondata a Castiglione della Pescaia, è diventata un pilastro nel settore degli intermediari finanziari in Italia, iniziando nei primi anni 2000, concentrandosi sull’acquisto di crediti non performing, per poi, grazie a una profonda comprensione delle modifiche del mercato, guadagnare rapidamente una reputazione per la sua affidabilità e competenza, ampliando sempre di più l’attività nel settore finanziario. Inoltre la società garantisce ai dipendenti un efficace bilanciamento tra lavoro e vita privata, riducendo l’orario lavorativo settimanale a 38 ore, mantenendo invariato lo stipendio mensile, e sostiene la comunità di Castiglione della Pescaia finanziando progetti educativi, culturali e ambientali. "Accogliamo con grande entusiasmo – dichiara Giovanni Mascagni, responsabile della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – la notizia di questo prestigioso riconoscimento conferito a Laura Pacini, che rappresenta il risultato di tanto studio e impegno, elementi essenziali per raggiungere il successo in ogni ambito lavorativo e più in genere nella propria vita".