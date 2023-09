Riapre lo store Vodafone a Grosseto: Quattro assunzioni

Dopo otto mesi di assenza, il marchio Vodafone è tornato nel centro commerciale Maremà di Grosseto. E’ stato inaugurato, infatti,il nuovo negozio, acquisito dalla società All Around Srl con sede a Siena, dopo la chiusura, lo scorso 27 dicembre, della vecchia gestione. La riapertura ha portato all’assunzione di quattro nuovi dipendenti, tutti grossetani, ma è ancora in corso la ricerca di ulteriore personale. La società All Around srl, leader nella telefonia a livello regionale, fa parte del Gruppo Maori (https:maorigroup.it). Nella provincia di Grosseto fanno parte di Maori Group anche i negozi Enel Partner di Castiglione della Pescaia e Orbetello.