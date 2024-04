Riapre la biblioteca comunale: ultimati i lavori di risanamento

La biblioteca comunale riapre i battenti. Grazie all’impegno del Comune e del Coeso con i suoi servizi aggiuntivi sarà possibile riprendere, per ora, il servizio per dodici ore settimanali. Orientativamente tre pomeriggi ed il sabato mattina. Partendo dal servizio di prestito per i volumi già esposti, in attesa della risistemazione e ricatalogazione di tutto il patrimonio librario sui nuovi scaffali appositamente ordinati. "Sono stati completati – spiega la sindaca Maria Bice Ginesi – i lavori di risanamento di un muro che era ammuffito. E, nella speranza di avere un finanziamento che ci consenta di traslocare la biblioteca nei locali delle ex scuole oggi polo culturale ed espositivo, abbiamo fatto il massimo possibile attraverso lavori in economia e la buona volontà dell’ufficio amministrativo e tecnico, compresi gli operai". Con diverse novità in arrivo. Un finanziamento ministeriale ha infatti reso possibile il recupero e la ristrutturazione dell’appartamento al piano sopra la biblioteca per superare le barriere architettoniche con l’installazione di un servoscala e del servizio igienico fruibile anche da portatori di handicap. Quei locali ospiteranno laboratori artistici e programmi di aggregazione per ragazzi tra i 7 ed i 14 anni, come prescritto dal progetto "benessere in comune". In attesa dei lavori di risistemazione, in questi mesi la biblioteca è stata aperta solo per eventi particolari." "Sappiamo che la biblioteca come importante punto di aggregazione e polo culturale, è mancata ai nostri concittadini – dice la sindaca –. Abbiamo fatto tutto il possibile per renderla nuovamente fruibile e di questo siamo soddisfatti. Continuiamo a sperare di realizzare il progetto di trasferimento alle ex scuole ed aspettiamo il bando che ne renda possibile il finanziamento, Intanto, ripartiamo. E se tra i nostri concittadini, c’è chi ha tempo e voglia di collaborare, si faccia pure avanti per affiancare la responsabile bibliotecaria".