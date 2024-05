"Tre firme sbagliate?. Ininfluenti"

Le tre firme ritenute irregolari sarebbero ininfluenti perché il numero totale è superiore a quello minimo richiesto per la presentazione delle liste e, in ogni caso, se errore c’è stato è dovuto al poco tempo avuto a disposizione per raccoglierle. E’ questa, in sintesi, la versione resa da Pier Paolo Todisco, coordinatore di Democrazia Sovrana, la lista che a Follonica per le elezioni europee ha avuto tra le firme raccolte tre per le quali l’Ufficio elettorale comunale ha chiesto una verifica consegnando tutto ai carabinieri: una sarebbe di una persona deceduta e due sarebbero false.

"Le firme – dice Todisco – sono state raccolte in un unico pomeriggio (lo scorso 14 aprile) nella sala Tirreno. Più di 220 per le amministrative (ne erano sufficienti 175) e quasi pari numero per le europee. Può darsi che, vista la grande affluenza di pubblico e l’entusiasmo dei partecipanti, siano stati commessi tre errori. Inoltre, né io né Ciani siamo stati messi al corrente di eventuali irregolarità".

L’ultima stoccata poi è "per l’informazione di regime che si è subito prodigata con articoli per queste supposte tre firme irregolari".

Questa la spiegazione data. Ora noi non sappiamo esattamente quale sia "l’informazione di regime" cui fa riferimento il coordinatore, ma a noi sembra che atti acquisiti dai carabinieri e depositati in Procura per una successiva valutazione rappresentino una notizia. L’errore ci sta e, se dovesse esserci, immaginiamo sarà facile dimostrare anche la buona fede. Nulla dice, il coordinatore, di come tra le firme contestate possa essere finita (come sostenuto da chi ha chiesto accertamenti) anche quella di una persona deceduta. Perché sarebbe stata una spiegazione interessante da ascoltare.