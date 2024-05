L’Anguilla d’Oro assegnata a Giacomo Fè

"Un orbetellano alla costante scoperta del mondo". Così Lorenzo Scateni, presidente della Proloco lagunare, ha definito Giacomo Fè (nella foto) al quale l’associazione ha conferito l’"Anguilla d’Oro", il premio assegnato al cittadino orbetellano che si è contraddistinto nel corso dell’anno. La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì alle 15 nella sala consiliare.

Giacomo Fè, fotografo e social media manager, aiuta i professionisti del turismo, gli enti e mensili cartacei o online a consolidare o migliorare la propria immagine il proprio marketing e produrre contenuti per la realizzazione di reportage, fino ad oggi ha visitato 42 nazioni riconosciute e una che sulle mappe non esiste, producendo quasi 100 assignment.

"Non è mai facile assegnare questo premio – dice ancora Scateni –, perché andando ad approfondire ci sono molti nostri concittadini che si distinguono nel resto del Paese e del mondo per le loro qualità. Giacomo però è una persona che sa incantarti con i suoi racconti, per ogni parte del mondo che ha visitato ha un aneddoto particolare, attraverso il quale riesce a trasportarti nel suo vissuto".

L’"Anguilla d’Oro" solitamente viene consegnata durante le Feste di Maggio, ma il continuo peregrinare di Fè ha richiesto un’anticipazione: "Abbiamo dovuto anticipare di qualche giorno il conferimento del premio – sottolinea Scateni – proprio perché domenica 19 maggio Giacomo non avrebbe potuto essere con noi, in quanto deve ripartire per uno dei suoi viaggi. Ringraziamo il Comune per averci messo a disposizione la sala del consiglio comunale per la consegna del premio e per aver garantito una propria delegazione durante la premiazione".