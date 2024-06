Riapertura della Chelliana. Esposizione, talk ed eventi per Palazzo Mensini

Da lunedì 8 a mercoledì 10 luglio il cuore della città sarà la location di talk, esposizioni ed eventi per festeggiare la riapertura completa di Palazzo Mensini, che, con un progetto di rigenerazione urbana dal valore di circa 4 milioni di euro, viene restituito ai grossetani in una veste completamente nuova.

"Dopo 25 anni trascorsi in una sede provvisoria – ha detto Vivarelli Colonna – finalmente possiamo riappropriarci in toto di un luogo che ha segnato la storia culturale della nostra comunità. L’Amministrazione ha voluto questo ritorno, lavorando con impegno e dedizione nel corso degli anni: oggi restituiamo alla città un intero edifico che ospita libri, servizi di reference, eventi culturali, esposizioni e incontri importanti per tutto il territorio". "Uno dei momenti più importanti della vita di questa Amministrazione. La Chelliana non è solo una biblioteca; è il cuore della nostra offerta culturale, il Centro della rete grossetana delle biblioteche, archivi e centri di documentazione. Con i suoi 19 Comuni partecipanti e 12 istituzioni, rappresenta il centro della documentazione dell’identità territoriale della provincia di Grosseto – ha detto l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. Siamo convinti che la nuova sede della Chelliana diventerà un luogo di aggregazione sociale, in cui nasceranno alleanze con il mondo della cultura, della formazione e dell’informazione locale".

Per festeggiare questo importante traguardo il Comune di Grosseto ha scelto il designer grossetano Alessandro Corina, curatore di Design Funzione Arte, che nel 2024 arriva alla sua seconda edizione: "Ho voluto donare alla mia città questo evento che ho presentato per la prima volta nel 2022. Umanità, fantasia e coraggio sono i valori che ispirano ogni mio progetto – spiega il designer – . Valori che saranno al centro di ogni iniziativa durante la rassegna, che mira a ispirare e coinvolgere un’ampia gamma di pubblico. L’evento presenterà tre affascinanti concept che esploreranno le connessioni tra "design, funzione arte", offrendo al pubblico un’opportunità unica per indagare il connubio tra creatività, funzionalità e bellezza, per confrontarsi su concetti fondamentali del design e celebrare l’evoluzione dell’ingegno umano verso il bene comune. Infine, un ringraziamento sentito a tutti partner che hanno creduto in questo progetto".

M.Alf.